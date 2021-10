Gianfranco Ferroni | il silenzio e l’attesa della Metacosa

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Un’autentica pausa dal rumore e dalle interferenze del quotidiano, che ci vede correre e correre in superficie. Osservando una dopo l’altra le “stanze” del pittore livornese accadono cose essenziali: il, la luce, la micropercezione di segnali invisibili. “. La duratamemoria”, una mostra fino al 15 dicembre

... è viva nella esposizione di Palazzo Bassi Rathgeb , promossa dalla Fondazione Banca Popolare di Bergamo Onlus, l'Università e l'Archivio. Un'autentica pausa dal rumore e dalle interferenze del quotidiano, che ci vede correre e correre in superficie. Osservando una dopo l'altra le "stanze" del pittore livornese accadono cose essenziali: ... La fondazione UBI Banca Popolare di Bergamo, organizza la mostra dal titolo "Ferroni - La durata della memoria", a cura di Chiara Gatti e Arialdo Ceribelli. Gianfranco Ferroni (1927-2001) torna a ...