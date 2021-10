FI | Giro | complimenti a Gualtieri | Michetti un leone

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma – “Roberto. Enrico ti sei battuto come uncontro i ripetuti attacchi del circuito mediatico. Ora governiamo Roma in un clima di pacificazione generale come Enrico ha sempre auspicato”. Così in un comunicato il senatore azzurro Francesco, con doppia tessera FI-Lega. (Agenzia Dire)