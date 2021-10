Caressa | che sfogo su Orsato in diretta a Sky | “Un partito No-Var”

Advertising

dicofilo : RT @RITADILULLO1: Caressa si lamenta di Orsato. Caressa dice che gli arbitri vogliono delegittimare il VAR. Caressa dice che Orsato non con… - Michele010261 : RT @marifcinter: Caressa: 'Gli arbitri sanno che il Var interviene meno, decidono loro e infatti è un errore dietro l'altro. Il rigore del… - teopozzi11 : RT @marifcinter: Caressa: 'Gli arbitri sanno che il Var interviene meno, decidono loro e infatti è un errore dietro l'altro. Il rigore del… - flamminiog : RT @marifcinter: Caressa: 'Gli arbitri sanno che il Var interviene meno, decidono loro e infatti è un errore dietro l'altro. Il rigore del… - fabiovalenza : RT @ANFAMEEE: Quindi me confermate che er poro Caressa sta a fa lo speciale 'Federico Caressa racconta quando lui e la riomma saa so' pijat… -

Ultime Notizie dalla rete : Caressa che

... la reazione dei fan di fronte alle foto non era stata minimamente prevista! Benedetta Parodi ,... Dal 3 settembre, la moglie di Fabioè tornata alla conduzione di ' Bake Off Italia - Dolci ...Raffaele Vecchipresiede un direttivo costituito da: Past Presidente Michele Mirelli, 1° Vice ... Presidente Comitato Service (Global Service Team - GST) Pierfrancesco, Presidente Comitato ...Poi, riguardo all’audio captato negli spogliatoi, se possibile la toppa è peggio del buco: in una situazione così confusa, aspetti la fine dell’azione e poi fischi. Tutti errori per non andare a veder ...Fabio Caressa a Sky: "Orsato ha commesso un errore clamoroso per un arbitro esperto come lui. Poi, riguardo all'audio captato negli spogliatoi, se possibile la toppa è peggio del ...