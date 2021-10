Atp Anversa 2021: programma, date, orari e copertura tv con Jannik Sinner (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il programma, le date, gli orari e la copertura tv dell’Atp 250 di Anversa 2021, evento in programma da lunedì 18 a domenica 24 ottobre. Jannik Sinner è la testa di serie numero uno del torneo belga, sui campi in cemento della Lotto Arena di Anversa. Con Mager e Musetti, presenti anche l’argentino Diego Schwartzman, lo spagnolo Roberto Bautista Agut, il cileno Cristian Garin, l’americano Reilly Opelka, il francese Richard Gasquet e lo scozzese Andy Murray. Le dirette televisive dei vari match verranno trasmesse in esclusiva da Sky Sport, mediante i propri canali Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (201 e 204), con annessi live streaming disponibili tramite la piattaforma Sky Go. In alternativa, Sportface.it fornirà ai ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il, le, glie latv dell’Atp 250 di, evento inda lunedì 18 a domenica 24 ottobre.è la testa di serie numero uno del torneo belga, sui campi in cemento della Lotto Arena di. Con Mager e Musetti, presenti anche l’argentino Diego Schwartzman, lo spagnolo Roberto Bautista Agut, il cileno Cristian Garin, l’americano Reilly Opelka, il francese Richard Gasquet e lo scozzese Andy Murray. Le dirette televisive dei vari match verranno trasmesse in esclusiva da Sky Sport, mediante i propri canali Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (201 e 204), con annessi live streaming disponibili tramite la piattaforma Sky Go. In alternativa, Sportface.it fornirà ai ...

ParolariS : @GeorgeSpalluto Il torneo del ciapano' con Zverev che 5 a 2 sopra al terzo si fa irrettire dal sole californiano e… - ATPtennis2002 : RT @FiorinoLuca: Nuova settimana di tornei su @SuperTennisTv - WTA Mosca - WTA Tenerife - ATP Mosca - ATP Anversa Si riparte ?? - giulyleclerc : RT @Gazzetta_it: #Berrettini qualificato per le Finals, Sinner ad Anversa - livetennisit : ATP 250 Anversa: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 1. In campo Seppi nelle qualificazioni e Musetti in dopp… - Gazzetta_it : #Berrettini qualificato per le Finals, Sinner ad Anversa -