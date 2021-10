Vieri e il corso da allenatore: «Mai un momento critico. Sono nel calcio da 30 anni» (Di domenica 17 ottobre 2021) Bobo Vieri racconta il suo percorso a Coverciano per il patentino da allenatore e svela qualche retroscena Al Corriere della Sera Bobo Vieri ha raccontato le sue sensazioni e il suo percorso per prendere il patentino da allenatore prima di dover sostenere l’esame. Ecco le sue parole. corso – «Ne esco molto arricchito. Un percorso tosto, serio, importante, che richiede grande disciplina. E devo dire che i vari insegnanti ci hanno fatto i complimenti» ESAME – «È stato bello confrontarci con loro, i tempi cambiano, e pure le metodologie. È tutto molto diverso rispetto a quando giocavo, soprattutto nella preparazione atletica e nell’alimentazione. Niente tesina, prima abbiamo risposto alle domande di teoria, poi siamo andati sul campo per la pratica, e qui ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 ottobre 2021) Boboracconta il suo pera Coverciano per il patentino dae svela qualche retroscena Al Corriere della Sera Boboha raccontato le sue sensazioni e il suo perper prendere il patentino daprima di dover sostenere l’esame. Ecco le sue parole.– «Ne esco molto arricchito. Un pertosto, serio, importante, che richiede grande disciplina. E devo dire che i vari insegnanti ci hanno fatto i complimenti» ESAME – «È stato bello confrontarci con loro, i tempi cambiano, e pure le metodologie. È tutto molto diverso rispetto a quando giocavo, soprattutto nella preparazione atletica e nell’alimentazione. Niente tesina, prima abbiamo risposto alle domande di teoria, poi siamo andati sul campo per la pratica, e qui ...

