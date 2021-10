Verso una religione di Stato? Letture consigliate per Letta e Zan (Di domenica 17 ottobre 2021) Calato il sipario sulle elezioni amministrative, ed impoStato il disegno di legge di bilancio, in Parlamento si riprenderà a parlare di temi lanciati dal segretario del Partito Democratico (Pd), Enrico Letta, che (a torto od a ragione) si ritiene il grande vincitore della tornata elettorale. Uno di questo sarà senza dubbio la proposta di legge Zan contro l’omotransfobia. Premesso che chi scrive è contrario ad ogni discriminazione contro chi ha tendenze sessuali differenti, i sostenitori della legge farebbero bene a leggere con cura un breve ma eloquente saggio di uno dei maggiori psichiatri e psicoterapeuti italiani, Antonello Armando, che è Stato in cattedra a Siena, Roma, Napoli e Legge e si guadagnato una fama internazionale (specialmente in Francia). Il saggio è Stato pubblicato nell’ultimo fascicolo (09/11) del ... Leggi su formiche (Di domenica 17 ottobre 2021) Calato il sipario sulle elezioni amministrative, ed impoil disegno di legge di bilancio, in Parlamento si riprenderà a parlare di temi lanciati dal segretario del Partito Democratico (Pd), Enrico, che (a torto od a ragione) si ritiene il grande vincitore della tornata elettorale. Uno di questo sarà senza dubbio la proposta di legge Zan contro l’omotransfobia. Premesso che chi scrive è contrario ad ogni discriminazione contro chi ha tendenze sessuali differenti, i sostenitori della legge farebbero bene a leggere con cura un breve ma eloquente saggio di uno dei maggiori psichiatri e psicoterapeuti italiani, Antonello Armando, che èin cattedra a Siena, Roma, Napoli e Legge e si guadagnato una fama internazionale (specialmente in Francia). Il saggio èpubblicato nell’ultimo fascicolo (09/11) del ...

juventusfc : «Contro la Roma una gara molto importante» ??? Così il Mister verso #JuveRoma, sottolineando anche l'importanza dei… - DSantanche : Gli arrestati: «Durante la manifestazione 'No-Vax e no Green pass', ci fu una trattativa per il corteo verso la Cgi… - Donzelli : Oggi, #15ottobre, @LaVeritàWeb con una inchiesta ha inchiodato #Lamorgese. Ecco la prova che il Ministero degli Int… - needacuppa_ : E non venitemi a dire che è stato fatto per ridere: immaginate se foste stati voi ad essere cancellati dalla foto,… - cicciagatta : RT @Almalibregalgos: Facciamoci sentire.. la caccia non è uno sport ma una crudeltà verso povere creature che non sanno difendersi.. Aiutia… -