Scherzi a parte 2021 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata del 17 ottobre (Di domenica 17 ottobre 2021) Questa sera, domenica 17 ottobre 2021, su Canale 5 alle ore 21,30 va in onda la sesta puntata di Scherzi a parte 2021, la quindicesima edizione del varietà incentrato sugli Scherzi ai danni dei vip. Alla conduzione Enrico Papi. Il programma, insieme a All Togheter Now di Michelle Hunziker, prenderà quindi il posto di Live – Non è la d’Urso, che con la puntata dello scorso 28 marzo ha chiuso definitivamente i battenti. dove vedere la sesta puntata di Scherzi a parte 2021 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Il programma, come detto, va in onda stasera – domenica 17 ... Leggi su fattidigossip (Di domenica 17 ottobre 2021) Questa sera, domenica 17, su Canale 5 alle ore 21,30 va in onda la sestadi, la quindicesima edizione del varietà incentrato sugliai danni dei vip. Alla conduzione Enrico Papi. Il programma, insieme a All Togheter Now di Michelle Hunziker, prenderà quindi il posto di Live – Non è la d’Urso, che con ladello scorso 28 marzo ha chiuso definitivamente i battenti.la sestadiintv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Il programma, come detto, va in onda stasera – domenica 17 ...

Advertising

matteosalvinimi : Festa del Cinema o “scherzi a parte”? - bubinoblog : SCHERZI A PARTE, ULTIMA PUNTATA: VALERIA MARINI E MARTINA STELLA TRA LE VITTIME DI ENRICO PAPI - GioGioInter : RT @AndreaInterNews: Scherzi a parte, possibile che Wanda non abbia ancora superato questo gol? Quanto cazzo vuole farglielo pesare a #Icar… - lewisstxx : @gishungry no scherzi a parte ora non la ascolterò mai più allo stesso modo - JVCKSMOL : scherzi a parte sta roba è grave questo ha 40 anni -