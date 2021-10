LIVE Motocross, GP Spagna MXGP in DIRETTA: Herlings vince gara-2, Tony Cairoli lotta ed è quarto (Di domenica 17 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.53: Cairoli che con questo risultato del GP di Spagna è quinto nella classifica generale guidata da Herlings (505 punti) con 86 punti di ritardo dal vertice (419 punti). 16.50: In chiave italiana, oltre al quarto posto di Cairoli, da segnalare il decimo di Lupino e il 23° di Forato. 16.48: Con questi risultati Herlings vede salire il proprio margine in classifica generale: 505 punti per l’olandese rispetto ai 493 di Febvre e ai 490 di Gajser. Un Febvre condizionato da una bruttissima partenza, non andando oltre la settima posizione di questa gara-2. LA CLASSIFICA DI gara-2: 1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:16.305 0.000 53.652 ... Leggi su oasport (Di domenica 17 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.53:che con questo risultato del GP diè quinto nella classifica generale guidata da(505 punti) con 86 punti di ritardo dal vertice (419 punti). 16.50: In chiave italiana, oltre alposto di, da segnalare il decimo di Lupino e il 23° di Forato. 16.48: Con questi risultativede salire il proprio margine in classifica generale: 505 punti per l’olandese rispetto ai 493 di Febvre e ai 490 di Gajser. Un Febvre condizionato da una bruttissima partenza, non andando oltre la settima posizione di questa-2. LA CLASSIFICA DI-2: 1 84, Jeffrey NED KNMV Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:16.305 0.000 53.652 ...

