Joe Wright e Peter Dinklage su Cyrano | Il bodyshaming comincia da noi e da come ci percepiamo

(Di domenica 17 ottobre 2021) Alla Festa del Cinema di Roma 2021, il regista Joee gli interpretie Haley Bennett presentano il romanticissimo musical ispirato all'opera di Edmond Rostand. Arriverà a gennaio nelle sale italiane, il nuovo progetto del regista britannico Joe: una rielaborazione in chiave musicale del celeberrimode Bergerac di Edmond Rostand, con, Haley Bennett, Kelvin Harrison Jr e Ben Mendelsohn nei ruoli principali. Basato sull'adattamento teatrale realizzato nel 2018 dalla drammaturga Erica Schmidt e girato in prevalenza in Sicilia, proprio nel periodo successivo all'inizio della pandemia,è stato uno dei titoli presentati alla Festa del Cinema di Roma 2021: un'anteprima nazionale ...