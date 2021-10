Serie A, il Governo non concede ai club la rateizzazione di contributi e tasse (ma lo farà con la legge di bilancio) (Di sabato 16 ottobre 2021) Il Governo non ha concesso ai club di Serie A la rateizzazione di tasse e contribuiti chiesti dalle società. Era tra le misure chieste dalla Lega a luglio: rinviare il pagamento dei contribuiti Inps dovuti per il periodo giugno-dicembre e i versamenti Irpef del periodo marzo-dicembre. Si sarebbe trattato solo di un rinvio, spiega il Corriere dello Sport, ma avrebbe alleggerito la situazione dei club, penalizzati dalla chiusura degli stadi per la pandemia. “Fonti del Governo attribuiscono ai tecnicismi della produzione legislativa un incidente non imputabile – si dice – a precise volontà politiche, ma alla difficoltà di confezionare un provvedimento specifico attraverso meccanismi tecnici complicati che oltre al dicastero proponente (lo Sport), ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 16 ottobre 2021) Ilnon ha concesso aidiA ladie contribuiti chiesti dalle società. Era tra le misure chieste dalla Lega a luglio: rinviare il pagamento dei contribuiti Inps dovuti per il periodo giugno-dicembre e i versamenti Irpef del periodo marzo-dicembre. Si sarebbe trattato solo di un rinvio, spiega il Corriere dello Sport, ma avrebbe alrito la situazione dei, penalizzati dalla chiusura degli stadi per la pandemia. “Fonti delattribuiscono ai tecnicismi della produzione legislativa un incidente non imputabile – si dice – a precise volontà politiche, ma alla difficoltà di confezionare un provvedimento specifico attraverso meccanismi tecnici complicati che oltre al dicastero proponente (lo Sport), ...

