LIVE – Ravenna-Taranto 10-12 | Superlega 2021 2022 volley in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 16 ottobre 2021) Latestuale di Consar RCM-Gioiella Prisma, anticipo della seconda giornata del campionato didimaschile. Gli uomini di Giombini proveranno a conquistare i primi punti sul campo di casa, ma dovranno vederla con l’agguerrita neopromossa tarantina. L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 16 ottobre. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PROGRAMMA SECONDA GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTO SERIE A1 FEMMINILETUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNA LA...