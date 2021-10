Lazio, i convocati di Sarri per l’Inter: recuperati Immobile e Zaccagni (Di sabato 16 ottobre 2021) Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per il match odierno contro l’Inter. Tornano a disposizione Immobile e Zaccagni. Ecco l’elenco completo: Portieri: Adamonis, Reina, Strakosha. Difensori: Hysaj, Lazzari, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Radu, Vavro. Centrocampisti: Akpa Akpro, Basic, Cataldi, Escalante, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Zaccagni. Attaccanti: Felipe Anderson, Immobile, Muriqi, Moro, Pedro. FOTO: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 16 ottobre 2021) Maurizioha diramato la lista deiper il match odierno contro. Tornano a disposizione. Ecco l’elenco completo: Portieri: Adamonis, Reina, Strakosha. Difensori: Hysaj, Lazzari, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Radu, Vavro. Centrocampisti: Akpa Akpro, Basic, Cataldi, Escalante, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic-Savic,. Attaccanti: Felipe Anderson,, Muriqi, Moro, Pedro. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

