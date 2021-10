Depravato radicale | cioè astratto

(Di domenica 17 ottobre 2021) Nel Dizionario dei simboli di Juan Eduardo Cirlot, alla voce Travestimento si legge: «Il travestimento o, meglio, il travestitismo, ha la sua forma fondamentale nell’indossare abiti dell’altro sesso. Secondo Mircea Eliade si tratta di un rituale analogo all’orgia, frequentemente praticato in relazione a essa. Tali pratiche tendono alla riattivazione della presunta androginia primordiale, cui si allude nel Simposio di Platone». Questo passaggio sembra indirettamente rimandare all’opera, costellata di criminali che si dedicano al travestitismo, di Jean Genet (1910-1986) di cui … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

