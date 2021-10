Ausilio | “Difficile preparare la gara con pochi giocatori Rinvio? No | andrebbe rivisto il calendario in Sud America”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 16 ottobre 2021) Il ds dell’Inter, Pieroha parlato a Dazn aminuti dallacon la Lazio. Queste le sue parole: “Siamo l’Inter, siamo una squadra forte e competitiva nei primi undici. Detto questo, non è stato facileuna partita di tale importanza concalciatori a disposizione e senza cinque sudni che sono arrivati stanotte. E’ impossibile perchè non c’è lo spazio. Abbiamo dovuto giocarla ma siamo convinti che faremo un’ottima partita e chi sarà in panchina sarà utile”. Su un eventualecome in Liga: “Guardando il, era impossibile. Giocando in Champions ed avendo turni infrasettimanali non era possibile. Il problema era di chi ha pensato di mettere tre gare fra settembre e ottobre tre gare delle qualificazioni ...