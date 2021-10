Taiwan | brucia un palazzo a Kaohsiung | oltre 40 vittime | video

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Uno dei più grandi incendi della storia di. Così è stato definito dai media locali l'enorme rogo che avvolto undi 13 piani nel centro della città di. Stando alle prime informazioni, l'edificio ha preso fuoco intorno alle 3 di notte e sul posto sono intervenuti 159 vigili del fuoco che hanno spento le fiamme dopo quasi 4 ore. Secondo quanto riferiscono le autorità, il bilancio sarebbe di almeno 46 morti e 55 feriti, ma il numero dellepotrebbe aumentare. Guarda tutti iGigantesca alluvione distrugge un ponte aSabato 7 agosto, un ponte aè stato letteralmente spazzato via ...EsplosioneNone, ponte crolla sui pescherecci a causa ...

euricona : Mentre noi siamo giustamente presi da #greenpass #vaccini #ballottaggio delle #Elezionicomunali2021 e problemi vari…

