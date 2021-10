(Di venerdì 15 ottobre 2021) Il proprietario del Leeds Andreaha affermato che è importante che le regole sul Financial Fair Play siano fatte, in relazione all’acquisizione delUnited da parte del consorzio guidato dal Public Investment Fund dell’Arabia Saudita. La scorsa settimana, la Premier League ha approvato la cessione da 305 milioni di sterline da parte L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Radrizzani sul Newcastle: «Si faccia rispettare il FPF»: Il proprietario del Leeds Andrea Radr… -

Ultime Notizie dalla rete : Radrizzani sul

90min

... Everton), sauditi (Bin Musaed, Sheffield United), cinesi, pure un italiano (, Leeds) e ...migliori sistemi di ricerca e dati per scoprire calciatori dal basso costo e dall'alto rendimento...C'è ancora incertezzanumero di maglia che indosserà Cristiano Ronaldo anche se lo United si dice fiduciosa (ma finora ...libera dal passaggio di David James al Leeds United di Andrea). ...Questa nuova stagione sportiva rappresenta un momento di grande attenzione verso il basket da parte di Eleven Sports Italia.Nelle gare della 7^ gioranta di Premier League il Chelsea vola momentaneamente in vetta alla classifica, in attesa della gara tra Liverpool e City: i Blues passano 3-1 ma solo dopo l'espulsione di War ...