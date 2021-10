Olio 31 | cos’è | a cosa serve e utilizzi

Leggi su dilei

(Di venerdì 15 ottobre 2021)L’31 è undai mille usi, preparato con oli essenziali ed erbe invegetale. La ricetta originale dell’31 è svizzera e prevede l’uso di trentuno estratti diversi. Sebbene le varie marche di31 presenti in commercio differiscano leggermente per la scelta delle essenze, generalmente questocontiene oli essenziali di eucalipto, pino, timo, salvia, rosmarino, basilico, lavanda, malaleuca o Tea tree oil, finocchio, cannella, noce moscata, anice, cumino, limone e arancio dolce. L’insieme degli oli essenziali conferisce all’31 proprietà terapeutiche. In particolare, l’31 è noto per le suo utilizzo ...