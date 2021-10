No Green pass a Trieste, accerchiata una troupe del Tg3. Fischi e insulti: 'Venduti' (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tensione a Trieste dove è in corso la manifestazione dei portuali contro il Green pass. Una troupe del Tg3 che stava per fare una diretta nei pressi del varco 4 del porto triestino è stata circondata ... Leggi su leggo (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tensione adove è in corso la manifestazione dei portuali contro il. Unadel Tg3 che stava per fare una diretta nei pressi del varco 4 del porto triestino è stata circondata ...

