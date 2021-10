Nei primi 8 mesi entrate tributarie e contributive in crescita (Di venerdì 15 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Le entrate tributarie e contributive nel periodo gennaio-agosto, secondo i dati del Dipartimento delle Finanze, mostrano nel complesso una crescita di 38.333 milioni (+9%) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. Le entrate tributarie evidenziano una crescita pari a 29.347 milioni (+10,5%) rispetto allo stesso periodo del 2020. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, il gettito delle imposte contabilizzate al bilancio dello Stato registra una crescita sostenuta (+30.614 milioni, +11,3%), mentre risultano in flessione gli incassi da attività di accertamento e controllo (-601 milioni, -10,8%). Il gettito relativo alle entrate degli enti territoriali mostra una variazione positiva (+2.837 milioni, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Lenel periodo gennaio-agosto, secondo i dati del Dipartimento delle Finanze, mostrano nel complesso unadi 38.333 milioni (+9%) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. Leevidenziano unapari a 29.347 milioni (+10,5%) rispetto allo stesso periodo del 2020. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, il gettito delle imposte contabilizzate al bilancio dello Stato registra unasostenuta (+30.614 milioni, +11,3%), mentre risultano in flessione gli incassi da attività di accertamento e controllo (-601 milioni, -10,8%). Il gettito relativo alledegli enti territoriali mostra una variazione positiva (+2.837 milioni, ...

