Maria De Filippi caccia Joele Milan da Uomini e Donne: "Questo trono non può continuare…" – VIDEO (Di venerdì 15 ottobre 2021) Maria De Filippi ha dovuto mandare via da Uomini e Donne il neo tronista Joele Milan. Dopo averlo chiamato al centro dello studio ha introdotto l'argomento mettendo in agitazione la sua corteggiatrice Ilaria Melis. Maria De Filippi caccia Joele Milan da Uomini e Donne Non si può far finta di nulla perché ci sono persone...

trash_italiano : Ilaria che magari sperava di diventare la nuova GDL e invece per sempre nei risultati di ricerca su Google alla voc… - RamaT89 : RT @Depeched85: A Maria de Filippi due cose non dovete toccare: la redazione e Sabrina Ferilli #uominiedonne - donnafranzisca : RT @trash_italiano: Ilaria che magari sperava di diventare la nuova GDL e invece per sempre nei risultati di ricerca su Google alla voce “m… - mandy___23 : RT @trash_italiano: Ilaria che magari sperava di diventare la nuova GDL e invece per sempre nei risultati di ricerca su Google alla voce “m… - Chiccoespillo1 : RT @Depeched85: A Maria de Filippi due cose non dovete toccare: la redazione e Sabrina Ferilli #uominiedonne -