Inghilterra, il deputato David Amess ucciso in chiesa a coltellate (Di venerdì 15 ottobre 2021) Per la terza volta in un decennio un deputato britannico viene brutalmente assassinato. Un uomo ha infatti ucciso oggi 15 ottobre David Amess, 69 anni, esponente della maggioranza Tory (i conservatori) che sostiene il governo di Boris Johnson. Il deputato è morto in ospedale a seguito delle gravissime ferite riportate. Amess in chiesa con gli elettori La tragedia è avvenuta a seguito di una violenta aggressione a colpi di coltello in una chiesa cristiana metodista nell’Essex, a sud dell’Inghilterra, nella cittadina di Leigh-on-Sea. Amess si trovava all’interno dell’edificio per una riunione con gli elettori nel proprio collegio. L’aggressore, un ragazzo di 25 anni secondo il Guardian, è stato arrestato. Ignoti i motivi ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 15 ottobre 2021) Per la terza volta in un decennio unbritannico viene brutalmente assassinato. Un uomo ha infattioggi 15 ottobre, 69 anni, esponente della maggioranza Tory (i conservatori) che sostiene il governo di Boris Johnson. Ilè morto in ospedale a seguito delle gravissime ferite riportate.incon gli elettori La tragedia è avvenuta a seguito di una violenta aggressione a colpi di coltello in unacristiana metodista nell’Essex, a sud dell’, nella cittadina di Leigh-on-Sea.si trovava all’interno dell’edificio per una riunione con gli elettori nel proprio collegio. L’aggressore, un ragazzo di 25 anni secondo il Guardian, è stato arrestato. Ignoti i motivi ...

