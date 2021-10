Green pass obbligatorio. Picchetti e sit-in dei no-pass (Di venerdì 15 ottobre 2021) Da oggi obbligo di Green pass nei luogi di lavoro. Allarme della polizia: rischi per aziende, aeroporti, porti e strade. Il governo valuta sconti per tamponi, ma niente rinvio. A Trieste un piccolo sindacato minaccia di bloccare il porto Leggi su rainews (Di venerdì 15 ottobre 2021) Da oggi obbligo dinei luogi di lavoro. Allarme della polizia: rischi per aziende, aeroporti, porti e strade. Il governo valuta sconti per tamponi, ma niente rinvio. A Trieste un piccolo sindacato minaccia di bloccare il porto

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - EmyRoyaleagle : RT @GeMa7799: Bellanova: “green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro, nessun passo indietro”...NESSUN PASSO INDIETRO LO DICIAMO NOI, QUAN… - Open_gol : Oggi, venerdì 15 ottobre entra in vigore il Green pass obbligatorio sul lavoro. Ma arrivano anche gli sconti sui ta… -