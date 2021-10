GF Vip, “O va via lui o vado via io”: la concorrente perde le staffe, abbandonerà tutto? (Di venerdì 15 ottobre 2021) La concorrente non ci sta e minaccia di abbandonare il GF Vip: c’entra l’atteggiamento di un coinquilino, abbandonerà il gioco? Non accennano a placarsi alcune ‘battaglie’ interne alla casa del GF Vip: la concorrente stavolta minaccia addirittura di mollare tutto e uscire dal gioco. Ma cos’è successo? La risposta starebbe in alcuni atteggiamenti da parte L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 15 ottobre 2021) Lanon ci sta e minaccia di abbandonare il GF Vip: c’entra l’atteggiamento di un coinquilino,il gioco? Non accennano a placarsi alcune ‘battaglie’ interne alla casa del GF Vip: lastavolta minaccia addirittura di mollaree uscire dal gioco. Ma cos’è successo? La risposta starebbe in alcuni atteggiamenti da parte L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

lillydessi : Make Up vip da urlo: Giulia De Lellis spodestata, Lei vince su tutte! - - Sergio86238967 : Nicola: 'Io sto bene con te' - Grande Fratello VIP | GFVIP 6: via @GrandeFratello E vai Nicola - Sergio86238967 : Nicola: 'Io sto bene con te' - Grande Fratello VIP | GFVIP 6: via @GrandeFratello - biografieonline : Grande Fratello Vip: tra Nicola e Miriana è nata una bella storia d’amore - Nutizieri : Incendio all'Oasi felina di Pianoro, appello dei Vip per la raccolta fondi: in campo anche ClioMakeup… -