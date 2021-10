Francesco Chiofalo fa sul serio: “Drusilla? Voglio sposarla e avere un figlio” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Francesco Chiofalo viene allo scoperto con Drusilla Gucci: “Voglio sposarla e avere un figlio” Ormai sono diversi mesi che Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo fanno coppia fissa. All’inizio in tanti non hanno creduto molto nel loro amore, ma con il passare del tempo anche i più scettici sono stati costretti a ricredersi. Oggi Francesco Chiofalo ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del magazine Nuovo. E in questa circostanza il giovane personal trainer non ha fatto mistero di provare un profondo sentimento nei confronti di Drusilla Gucci, tanto da arrivare ad ammettere di essere pronto a sposarla e a mettere su famiglia: “Sento ... Leggi su cityroma (Di venerdì 15 ottobre 2021)viene allo scoperto conGucci: “un” Ormai sono diversi mesi cheGucci efanno coppia fissa. All’inizio in tanti non hanno creduto molto nel loro amore, ma con il passare del tempo anche i più scettici sono stati costretti a ricredersi. Oggiha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del magazine Nuovo. E in questa circostanza il giovane personal trainer non ha fatto mistero di provare un profondo sentimento nei confronti diGucci, tanto da arrivare ad ammettere di essere pronto ae a mettere su famiglia: “Sento ...

