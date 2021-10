Ergastolo al magnate Durst per omicidio: confessò “per sbaglio” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Condannato all’Ergastolo il magnate statunitense Robert Durst per aver ucciso l’amica Susan Berman: fu arrestato sei anni fa dopo una confessione involontaria durante un documentario Hbo. Si conclude nel tribunale di Los Angeles con una condanna a vita senza libertà condizionale la lunga saga giudiziaria del magnate Robert Durst, considerato la “pecora nera” di una ricca dinastia immobiliare di New York, con un patrimonio di quasi 10 miliardi di dollari. Nato nel 1943, l’Ergastolo è arrivato all’età di 78 anni: per circa metà della sua vita è sempre riuscito a sfuggire alla giustizia e se in California non ci fosse stata la moratoria sulla pena capitale avrebbe rischiato la condanna a morte. Al Seib – Pool/Getty ImagesIl magnate era presente in aula al ... Leggi su ck12 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Condannato all’ilstatunitense Robertper aver ucciso l’amica Susan Berman: fu arrestato sei anni fa dopo una confessione involontaria durante un documentario Hbo. Si conclude nel tribunale di Los Angeles con una condanna a vita senza libertà condizionale la lunga saga giudiziaria delRobert, considerato la “pecora nera” di una ricca dinastia immobiliare di New York, con un patrimonio di quasi 10 miliardi di dollari. Nato nel 1943, l’è arrivato all’età di 78 anni: per circa metà della sua vita è sempre riuscito a sfuggire alla giustizia e se in California non ci fosse stata la moratoria sulla pena capitale avrebbe rischiato la condanna a morte. Al Seib – Pool/Getty ImagesIlera presente in aula al ...

