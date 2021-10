Deputato conservatore ucciso a coltellate in una chiesa nell'Essex (Di venerdì 15 ottobre 2021) Grave attacco nell'Essex a sud dell'Inghilterra, all'interno di una chiesa metodista. Un Deputato della maggioranza Tory che sostiene il governo britannico di Boris Johnson, il 69enne David Amess, è ... Leggi su globalist (Di venerdì 15 ottobre 2021) Grave attaccoa sud dell'Inghilterra, all'interno di unametodista. Undella maggioranza Tory che sostiene il governo britannico di Boris Johnson, il 69enne David Amess, è ...

garrone_luca : Onore al deputato Tory britannico; importante membro del gruppo conservatore. RIP - tranellio : RT @FQLive: #ULTIMORA Gran Bretagna, deputato conservatore accoltellato in chiesa - Mirko92982183 : RT @ImolaOggi: AGGIORNAMENTO - GB, è morto il deputato conservatore David Amess accoltellato in chiesa - b_radio47 : RT @ImolaOggi: AGGIORNAMENTO - GB, è morto il deputato conservatore David Amess accoltellato in chiesa - giornaleradiofm : Approfondimenti: Gb: deputato ucciso, è il secondo negli ultimi 5 anni: (ANSA) - LONDRA, 15 OTT - Il secondo deputa… -