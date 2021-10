Decreto Fiscale, via libera dal Cdm: le misure approvate (Di venerdì 15 ottobre 2021) Dall’Ecobonus al Reddito di cittadinanza, ecco tutte le misure messe al bando dal Decreto Fiscale approvato oggi dal Cdm Il Consiglio dei Ministri approva il Decreto Fiscale he contiene anche le misure per la sicurezza sul lavoro. Per l’Ecobonus il Governo ha stanziato 100milioni di euro. Le nuove risorse vengono ripartite destinando 65 milioni di euro per incentivare l’acquisto di veicoli M1 compresi nella fascia di emissione 0-60 g/km CO2, 20 milioni per l’acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 o M1 speciali, di cui 15 milioni di euro riservati ai veicoli esclusivamente elettrici. Reddito di cittadinanza C’è poi stato un braccio di ferro, in Cdm, sul rifinanziamento del reddito di cittadinanza nell’ambito del Decreto Fiscale. A ... Leggi su zon (Di venerdì 15 ottobre 2021) Dall’Ecobonus al Reddito di cittadinanza, ecco tutte lemesse al bando dalapprovato oggi dal Cdm Il Consiglio dei Ministri approva ilhe contiene anche leper la sicurezza sul lavoro. Per l’Ecobonus il Governo ha stanziato 100milioni di euro. Le nuove risorse vengono ripartite destinando 65 milioni di euro per incentivare l’acquisto di veicoli M1 compresi nella fascia di emissione 0-60 g/km CO2, 20 milioni per l’acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 o M1 speciali, di cui 15 milioni di euro riservati ai veicoli esclusivamente elettrici. Reddito di cittadinanza C’è poi stato un braccio di ferro, in Cdm, sul rifinanziamento del reddito di cittadinanza nell’ambito del. A ...

