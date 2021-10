Decreto fiscale, rifinanziato ecobonus auto con 100 milioni. Tensioni su RdC (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – Semaforo verde in Consiglio dei ministri al Decreto fiscale. E’ quanto confermano fonti governative, mentre la riunione (iniziata con due ore di ritardo per un confronto con le regioni su alcune delle norme del testo che riguardano la sicurezza sul lavoro) è ancora in corso. Braccio di ferro sul rifinanziamento del reddito di cittadinanza nell’ambito del Decreto fiscale. A quanto si apprende, il Pd e il M5s hanno difeso la misura, che è passata, mentre i ministri di Lega, FI e Iv, Giorgetti, Brunetta e Bonetti hanno espresso i loro dubbi sulla sostenibilità della misura, in particolare in relazione al fatto che non ci sarebbe l’atteso effetto sul lavoro. I ministri del centrodestra e di Iv avrebbero chiesto dunque di ridiscutere il tema in legge di bilancio. E il premier Mario Draghi avrebbe ribadito che ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – Semaforo verde in Consiglio dei ministri al. E’ quanto confermano fonti governative, mentre la riunione (iniziata con due ore di ritardo per un confronto con le regioni su alcune delle norme del testo che riguardano la sicurezza sul lavoro) è ancora in corso. Braccio di ferro sul rifinanziamento del reddito di cittadinanza nell’ambito del. A quanto si apprende, il Pd e il M5s hanno difeso la misura, che è passata, mentre i ministri di Lega, FI e Iv, Giorgetti, Brunetta e Bonetti hanno espresso i loro dubbi sulla sostenibilità della misura, in particolare in relazione al fatto che non ci sarebbe l’atteso effetto sul lavoro. I ministri del centrodestra e di Iv avrebbero chiesto dunque di ridiscutere il tema in legge di bilancio. E il premier Mario Draghi avrebbe ribadito che ...

