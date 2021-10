Bill Clinton ricoverato in terapia intensiva: “E’ in via di guarigione” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Bill Clinton è stato ricoverato in ospedale martedì sera. L’ex presidente degli Stati Uniti, 75 anni, è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva all’Irvine Medical Center della University of California, come ha riportato la Cnn nelle ultime ore secondo cui tutto sarebbe iniziato con un’infezione delle vie urinarie, curata con antibiotici. “Resta in ospedale sotto osservazione”, secondo una nota diffusa nella serata di giovedì del responsabile del reparto di Medicina, Alpesh Amin, e del medico personale di Clinton, Lisa Bardack, che precisano come la scelta del ricovero nel reparto di terapia intensiva sia per sicurezza e a garanzia della privacy. “E’ in via di guarigione” e “di buon umore” ed “è ... Leggi su italiasera (Di venerdì 15 ottobre 2021)è statoin ospedale martedì sera. L’ex presidente degli Stati Uniti, 75 anni, è statonel reparto diall’Irvine Medical Center della University of California, come ha riportato la Cnn nelle ultime ore secondo cui tutto sarebbe iniziato con un’infezione delle vie urinarie, curata con antibiotici. “Resta in ospedale sotto osservazione”, secondo una nota diffusa nella serata di giovedì del responsabile del reparto di Medicina, Alpesh Amin, e del medico personale di, Lisa Bardack, che precisano come la scelta del ricovero nel reparto disia per sicurezza e a garanzia della privacy. “E’ in via di” e “di buon umore” ed “è ...

Advertising

Corriere : Bill Clinton in terapia intensiva - repubblica : Bill Clinton ricoverato in terapia intensiva per una sospetta infezione. Il portavoce: 'In via di guarigione' - Corriere : Bill Clinton in terapia intensiva «Sospetta infezione del sangue» - GiaPettinelli : Bill Clinton ricoverato per sospetta infezione sangue, sta meglio - Mondo - ANSA - isamiccoli52 : RT @Corriere: Bill Clinton in terapia intensiva -