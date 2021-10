Uomini e Donne: Ilaria svela la verità su Joele (Di giovedì 14 ottobre 2021) La saga di Ilaria e Joele a Uomini e Donne continua con nuove ed entusiasmanti dettagli della vicenda: la corteggiatrice a Fanpage ha voluto raccontare la vicenda vista dal suo punto di vista, svelando cosa Joele gli ha detto realmente durante il ballo. Uomini e Donne vive non solo di gag tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, ma anche di dinamiche che sembrano quasi essere studiate a tavolino ma, ovviamente, non lo sono. Al centro delle polemiche in studio, il gesto scellerato di Joele, scoperto dalla redazione a sfruttare il momento del ballo con Ilaria per organizzare incontri esterni e “segreti” rispetto al loro percorso a Uomini e Donne in studio (cosa vietata dal regolamento del ... Leggi su piusanipiubelli (Di giovedì 14 ottobre 2021) La saga dicontinua con nuove ed entusiasmanti dettagli della vicenda: la corteggiatrice a Fanpage ha voluto raccontare la vicenda vista dal suo punto di vista,ndo cosagli ha detto realmente durante il ballo.vive non solo di gag tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, ma anche di dinamiche che sembrano quasi essere studiate a tavolino ma, ovviamente, non lo sono. Al centro delle polemiche in studio, il gesto scellerato di, scoperto dalla redazione a sfruttare il momento del ballo conper organizzare incontri esterni e “segreti” rispetto al loro percorso ain studio (cosa vietata dal regolamento del ...

Advertising

elenabonetti : Oggi un altro passo concreto nel cammino della piena parità: la Camera ha votato all’unanimità il testo unificato s… - LiaQuartapelle : Per qualsiasi donna che guadagna meno di un uomo oggi è una giornata da ricordare: la Camera ha approvato la legge… - AzzolinaLucia : Oggi abbiamo approvato la legge sulla #paritasalariale! Una legge con cui vogliamo ridurre il divario retributivo… - Orluz_ : Nella commedia greca gli uomini interpretavano ruoli femminili perché alle donne non era concessa l'interpretazione… - Cisl_Lazio : Abbiamo concluso una riunione con tutte le Categorie ed i Territori della nostra Regione e per sabato siamo pronti,… -