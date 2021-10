Tutte le incognite del processo sulla morte di Giulio Regeni (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il generale Tariq Sabir, i colonnelli Athar Kamel Mohamed Ibrahim e Usham Helmi e il maggiore Majdi Ibrahim Abdel Al-Sharif. Sono questi i nomi dei quattro imputati nel procedimento giudiziario per l’assassinio di Giulio Regeni che si apre oggi a Roma. Nel processo per la crudele tanto quanto misteriosa morte del ricercatore italiano, arrestato, torturato e ucciso dagli 007 della National security egiziana oltre cinque anni fa, il governo italiano ha scelto di costituirsi parte civile. Nelle scorse settimane, in audizione di fronte alla commissione parlamentare d’inchiesta, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio aveva avanzato l’ipotesi. Claudio Regeni e sua moglie Paola, genitori di Giulio, hanno accettato: “Non in quanto famiglia della vittima, ma come cittadini impegnati nella ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il generale Tariq Sabir, i colonnelli Athar Kamel Mohamed Ibrahim e Usham Helmi e il maggiore Majdi Ibrahim Abdel Al-Sharif. Sono questi i nomi dei quattro imputati nel procedimento giudiziario per l’assassinio diche si apre oggi a Roma. Nelper la crudele tanto quanto misteriosadel ricercatore italiano, arrestato, torturato e ucciso dagli 007 della National security egiziana oltre cinque anni fa, il governo italiano ha scelto di costituirsi parte civile. Nelle scorse settimane, in audizione di fronte alla commissione parlamentare d’inchiesta, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio aveva avanzato l’ipotesi. Claudioe sua moglie Paola, genitori di, hanno accettato: “Non in quanto famiglia della vittima, ma come cittadini impegnati nella ...

