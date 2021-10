Omicidio Regeni | processo sospeso

(Di giovedì 14 ottobre 2021), gli atti tornano al gup. Dopo una camera di consiglio durata oltre cinque ore nell’aula bunker di Rebibbia i giudici della Terza Corte d’Assise di Roma hanno dichiarato la nullità dell’assenza degli imputati e nullo il decreto giudizio per quattro 007 egiziani, accusati del sequestro, delle torture e dell’del 28enne ricercatore italiano. Si riparte quindi dall’udienza preliminare, anche con una nuova ricerca degli imputati. Per giudici non si può essere certi dell’effettiva conoscenza delda parte degli imputati, né della loro volontaria sottrazione al procedimento. Ilai quattro 007 egiziani non ha passato il vaglio dei giudici della corte d’assise di Roma perché “il decreto che disponeva il giudizio era stato notificato agli imputati, comunque, non ...

Legale famiglia: 'Battuta d'arresto, ma non ci arrendiamo' leggi anche Morte Giulio, comincia oggi a Roma il processo per l''Riteniamo importante che il governo italiano abbia ...Iniziato cinque anni e otto mesi dopo la morte di Claudio- ucciso a Il Cairo, in Egitto, nel 2016 - il processo nei confronti dei quattro 007 egiziani accusati del suosi è concluso nel giro di poche ore. Non è stato infatti ritenuto valido ...La terza corte d’assise di Roma ha annullato il rinvio a giudizio degli 007 egiziani accusati dell’omicidio di Giulio Regeni, con la motivazione che “il decreto che disponeva il giudizio era stato not ...Battuta d’arresto per il processo Regeni. Dopo 5 ore di camera di consiglio, la terza Corte d’Assise di Roma ha deciso che gli atti sugli 007 egiziani ...