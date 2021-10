Navas in dubbio | pronto Donnarumma Pochettino | «La rosa del Psg numerosa»

Leggi su footdata

(Di giovedì 14 ottobre 2021) “? Non è ancora tornato a casa. Quando tornerà, analizzeremo e vedremo. È uscito all’intervallo contro gli Stati Uniti. Siamo in contatto con lui, ci ha detto che non stava bene, speriamo sia più per precauzione che altro”. Lo ha detto Mauricio, allenatore del Psg, parlando alla vigilia della partita di campionato contro l’Angers. In caso di forfait del portiere costaricano èGigio. Il tecnico transalpino ha liquidato la sconfitta contro il Rennes come “un incidente” ed è fiducioso per la prossima partita anche se dovrà fare a meno di alcuni big visto che i vari Neymar, Marquinhos, Messi, Di Maria e Paredes sono ancora impegnati con le nazionali in Sud America. “Viviamo in un momento speciale, colpito da una pandemia. È nostra responsabilità adattarci. Non è sempre facile e siamo ...