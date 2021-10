Miccichè | “Centrodestra prenda una posizione più chiara pro-vaccini”

(Di giovedì 14 ottobre 2021) “Mi appello ai leader delperché oggi c’è bisogno di tranquillizzare la gente e le famiglie. Isi devono fare”. Lo dice Gianfranco, presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia Italpress. gtr/sat/red su Il Corriere della Città.

...in modo di soddisfarla " spiega- . Oggi conta di più essere moderati in politica perchè è un momento di pericolo e la gente vuole sicurezza. Se devo dare una responsabilità al...Così Gianfranco, presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, intervistato da Claudio ... Se devo dare una responsabilità alitaliano è la posizione sui vaccini, non si può ...