Salvini chiede un incontro a Draghi: "Sono preoccupato per il Paese, deve guidare la pacificazione nazionale" (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Matteo Salvini si dice preoccupato per il clima che si respira nel Paese. Per questo motivo, nel corso della conferenza stampa del centrodestra a sostegno del candidato romano Enrico Michetti, il leader della Lega ha annunciato che chiederà un nuovo incontro al presidente del consiglio Mario Draghi per chiedergli di agire: "chiederò al presidente di guidare un percorso di pacificazione nazionale". Salvini è preoccupato soprattutto per l'immagine internazionale dell'Italia in vista del prossimo importante appuntamento del 30 ottobre, quando a Roma si incontreranno i leader del G20. "Non possiamo fallire" ha detto. Il segretario del Carroccio ha anche ...

