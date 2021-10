Napoli | Federico Salvatore ricoverato in ospedale | parla la moglie Flavia

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Non è un momento semplice, ma nessuno, ora, può fare diagnosi certe e definitive.ora è sotto osservazione ed è sottoposto a una serie di accertamenti”. Are èD’Alessio,di, il cantautore napoletanoall’del Mare per un’emorragia cerebrale, che attraverso un post, pubblicato sulla pagina Facebook dell’artista, L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Federico

Paura per lo stato di salute diSalvatore , popolare cantautore napoletano di 62 anni, ricoverato presso l 'ospedale del Mare, a, in seguito ad una emorragia cerebrale. L'artista, stando a quanto riferisce Il ...... preso in cura e oggi dimesso dall' unità operativa semplice dipartimentale di neuropsichiatria infantile dellaII di. APPROFONDIMENTI IL VERTICE Afghanistan, Draghi al G20: '...Federico Salvatore è stato colpito da un'emorragia celebrale. La moglie del cantautore ha aggiornato i fan sul suo stato di salute.«Il punto non è se gioca titolare o meno, ma il progetto sportivo che possa andar bene ad Alex». Così Federico Pastorello, agente di Alex Meret, ha parlato a margine ...