Milan | Theo Hernandez positivo al Covid-19 | informate le autorità competenti

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ilè pronto a tornare in campo per la giornata del campionato di Serie A contro il Verona, il tecnico Stefano Pioli non potrà contare su. Il calciatore è reduce dalla vittoria in Nations League con la maglia della Francia, ma è risultatoal-19, come conferma un comunicato ufficiale del club rossonero. “ACcomunica cheHernández di rientro dalla Nazionale è risultatoad un tampone effettuato a domicilio. Lesanitariesono statee il calciatore sta bene”. L'articolo CalcioWeb.