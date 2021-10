Incendio Inveruno | brucia la legna nel porticato | donna in coma

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Incendio Inveruno

(Milano), 13 ottobre 2021 - E' gravissima la donna di 71 anni rimasta vittima di unche ha distrutto il porticato esterno al suo appartamento di via Vittorio Veneto ad. L'...nella notte a: le fiamme, per cause in fase di accertamento, sono divampate intorno alla 1.30 della notte tra martedì 12 e mercoledì 13 ottobre nel porticato - box di un'abitazione ...Inveruno (Milano), 13 ottobre 2021 - E' gravissima la donna di 71 anni rimasta vittima di un incendio che ha distrutto il porticato esterno al suo appartamento di via Vittorio Veneto ad Inveruno. L'al ...Incendio nel porticato a Inveruno, donna di 71 anni gravemente ustionata finisce in ospedale. Incendio nel porticato - box Le fiamme sono scoppiate nelle notte e hanno distrutto il porticato - ...