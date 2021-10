Green Pass ,ex Ilva: 1.375 dipendenti non hanno comunicato possesso (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sarebbero 1.375 i dipendenti diretti dell’ex Ilva di Taranto su un totale di 5.500 che non hanno ancora comunicato alla società il possesso del Green Pass. Il dato – come fa sapere LaPresse – è emerso nel corso della riunione convocata oggi dal prefetto della città ionica Demetrio Martino per fare il punto della situazione, in vista del 15 ottobre quando scatterà l’obbligo del certificato verde. Al vertice hanno preso parte i rappresentanti dei sindacati del settore metalmeccanico e il direttore del settore risorse umane di Acciaierie d’Italia Arturo Ferrucci. Nel settore dell’indotto invece sarebbero 1.600 i lavoratori a non aver ancora comunicato il possesso del Green Pass su un ... Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sarebbero 1.375 idiretti dell’exdi Taranto su un totale di 5.500 che nonancoraalla società ildel. Il dato – come fa sapere LaPresse – è emerso nel corso della riunione convocata oggi dal prefetto della città ionica Demetrio Martino per fare il punto della situazione, in vista del 15 ottobre quando scatterà l’obbligo del certificato verde. Al verticepreso parte i rappresentanti dei sindacati del settore metalmeccanico e il direttore del settore risorse umane di Acciaierie d’Italia Arturo Ferrucci. Nel settore dell’indotto invece sarebbero 1.600 i lavoratori a non aver ancoraildelsu un ...

