FIFA: «Incidenti in Inghilterra e Albania? Comportamenti ripugnanti» (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Un portavoce della FIFA ha commentato gli Incidenti accaduti in Inghilterra-Ungheria e Albania-Polonia: le sue parole Un portavoce della FIFA ha commentato gli Incidenti accaduti in Inghilterra-Ungheria e Albania-Polonia. Le sue dichiarazioni ai microfoni della BBC. «La FIFA sta attualmente analizzando i resoconti delle partite della scorsa notte al fine di determinare una reazione adeguata. La FIFA condanna fermamente gli Incidenti e desidera affermare che la posizione rimane ferma e risoluta nel respingere qualsiasi violenza, ma anche di discriminazione o abuso. La FIFA ha una posizione molto chiara di tolleranza zero contro Comportamenti così ...

