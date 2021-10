Beautiful: Steffy e la verità distorta nel suo racconto (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Vediamo insieme che cosa ci aspetta per il nuovo appuntamento odierno per quanto riguarda la soap opera Beautiful. Steffy cosa succede con Thomas?Tutti i giorni, da decenni oramai, siamo abituati a vedere un nuovo appuntamento con la famiglia Forrester e tutto quello che ruota attorno. LEGGI ANCHE —> Una Vita: Servante è geloso di loro due Ma nell’appuntamento di oggi, succederà qualcosa di particolare a Steffy, che come sappiamo ha dei problemi legati alla dipendenza di farmaci. Steffy ed il racconto della sua verità Iniziamo con il dire che Thomas ha rivelato a Hope che è molto preoccupato perchè Liam sta cercando di ostacolare in tutti i modi la relazione che sta nascendo tra Finn e Steffy. L’uomo cerca in questo modo di mettere in dubbio Hope ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Vediamo insieme che cosa ci aspetta per il nuovo appuntamento odierno per quanto riguarda la soap operacosa succede con Thomas?Tutti i giorni, da decenni oramai, siamo abituati a vedere un nuovo appuntamento con la famiglia Forrester e tutto quello che ruota attorno. LEGGI ANCHE —> Una Vita: Servante è geloso di loro due Ma nell’appuntamento di oggi, succederà qualcosa di particolare a, che come sappiamo ha dei problemi legati alla dipendenza di farmaci.ed ildella suaIniziamo con il dire che Thomas ha rivelato a Hope che è molto preoccupato perchè Liam sta cercando di ostacolare in tutti i modi la relazione che sta nascendo tra Finn e. L’uomo cerca in questo modo di mettere in dubbio Hope ...

