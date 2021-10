Bastoni e la doppia bordata che fa arrabbiare Ibrahimovic e Ronaldo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Alessandro Bastoni si racconta su Twitch e non risparmia la doppia bordata ad Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo: le sue parole Giovane, di talento e dal futuro assicurato. Alessandro Bastoni si è preso la difesa della sua Inter e della Nazionale di Roberto Mancini. E oggi, anche il pubblico di Twitch: “Ho sempre voluto fare il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Alessandrosi racconta su Twitch e non risparmia laade Cristiano: le sue parole Giovane, di talento e dal futuro assicurato. Alessandrosi è preso la difesa della sua Inter e della Nazionale di Roberto Mancini. E oggi, anche il pubblico di Twitch: “Ho sempre voluto fare il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

massimodf1974 : Doppia mossa intelligente del CT Mancini, schiera Bernardeschi come falso 9 e Bastoni come falso difensore. - Boboj29 : Italia sotto di due retial termine del 1° tempo , dovra' affrontare la Spagna con un uomo in meno , espulso per dop… -