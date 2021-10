"Sono pochi i dipendenti No Pass ma uno vale cento". L'allarme delle piccole imprese venete (Di martedì 12 ottobre 2021) Le telefonate raggiungono i vertici delle associazioni delle imprese venete una dopo l’altra. Sono telefonate di apprensione per quello che potrebbe succedere venerdì, quando chi andrà a lavorare sarà obbligato a esibire il green Pass. C’è una telefonata, tra le tante, che spiega bene perché anche il Veneto, con 8 milioni di dosi di vaccino anti Covid somministrate a fronte di 590mila no vax, non può tirarsi fuori dall’incognita del nuovo corso del lavoro che durerà almeno fino a fine anno. Alle tre del pomeriggio Gianluca Dall’Aglio, vicepresidente di Confartigianato Padova, chiama il numero uno dell’associazione regionale Roberto Boschetto. I due parlano di un’azienda della moda di alto livello del padovano che si ritrova a gestire la decisione di un lavoratore: farà due tamponi a ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 ottobre 2021) Le telefonate raggiungono i verticiassociazioniuna dopo l’altra.telefonate di apprensione per quello che potrebbe succedere venerdì, quando chi andrà a lavorare sarà obbligato a esibire il green. C’è una telefonata, tra le tante, che spiega bene perché anche il Veneto, con 8 milioni di dosi di vaccino anti Covid somministrate a fronte di 590mila no vax, non può tirarsi fuori dall’incognita del nuovo corso del lavoro che durerà almeno fino a fine anno. Alle tre del pomeriggio Gianluca Dall’Aglio, vicepresidente di Confartigianato Padova, chiama il numero uno dell’associazione regionale Roberto Boschetto. I due parlano di un’azienda della moda di alto livello del padovano che si ritrova a gestire la decisione di un lavoratore: farà due tamponi a ...

