Salvini | “Mettere fuori gioco la violenza di ogni colore”

(Di martedì 12 ottobre 2021) “Il pericolo fascismo lo vedono soltanto i parlamentari del Pd. Noi siamo a disposizione per un documento comune che mettatutti i movimenti estremisti di destra e di sinistra. Non penso che ci siabuona ecattiva”. Lo dice il segretario della Lega, Matteo, a margine di un incontro con i cittadini a Roma. mpe/sat/gtr su Il Corriere della Città.

E' questa la proposta del leader della Lega Matteo. ' Abbiamo sollevato la necessità che ... Se e' vero che il lavoro e' un diritto costituzionale bisogna anchenelle condizioni di ...Non si possonoin fila dirigenti politici e sindacali, eppure quello sembra lo scopo. ...Li invita a portare solidarietà senza parlare? Solo a beneficio delle telecamere? Propone, a cui ...Il leader della Lega a Roma nord per riconquistare il feudo perduto del centrodestra e richiamare alle urne gli astenuti del primo turno: giro tra Ponte Milvio, Vigna Clara e la stazione di Tor di Qui ...Fratelli d’Italia è pronta a mettere in campo assieme al centrodestra una mozione per lo scioglimento di tutte le formazioni eversive, non solo Forza ...