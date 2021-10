Riforma del catasto | più di un proprietario sue due è favorevole

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Riforma del

Bonetti aggiunge che il Recovery Plan dedichera' risorse al tema con un progetto didei curricula" fin dai piu' giovani e poi con "una fase di reskilling per le donne gia' nel mondo......continente - registra negli ultimi anni il record della più alta inflazione al mondo: 400.000% nel 2018, 10.000 nel 2019, 3.000 lo scorso anno e circa 1.600% oggi. Con l'ultimavarata da ...“È tempo di sottoporre con decisione al discernimento comunitario l’assetto della nostra pastorale, lasciando da parte le tentazioni conservative e restauratric" scrivono i vescovi nel Messaggio per i ...Il 57% degli italiani sarebbe d'accordo per combattere l'evasione fiscale e far emergere gli immobili "fantasma". Tra i contrari prevale la paura di un aumento delle tasse ...