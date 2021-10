Minacce su Fb a sindaco di Empoli, perquisiti due indagati (Di martedì 12 ottobre 2021) Un 33enne di Empoli e un 55enne della provincia di Firenze sono stati perquisiti dalla Digos in un'inchiesta che li vede accusati di essere gli autori di alcune Minacce sul profilo Fb del sindaco di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 ottobre 2021) Un 33enne die un 55enne della provincia di Firenze sono statidalla Digos in un'inchiesta che li vede accusati di essere gli autori di alcunesul profilo Fb deldi ...

Advertising

TeresaBellanova : La solidarietà mia e di tutta la comunità di @ItaliaViva a @LeoMarongiu, candidato sindaco a #Lanciano, in Abruzzo,… - lancellone : RT @TeresaBellanova: La solidarietà mia e di tutta la comunità di @ItaliaViva a @LeoMarongiu, candidato sindaco a #Lanciano, in Abruzzo, pe… - alessandralat10 : RT @Arturo_Scotto: Le minacce di Forza Nuova al candidato sindaco del centrosinistra di Lanciano, Marongiu, sono un fatto inquietante. Che… - GraziaMontefal2 : RT @TeresaBellanova: La solidarietà mia e di tutta la comunità di @ItaliaViva a @LeoMarongiu, candidato sindaco a #Lanciano, in Abruzzo, pe… - BomprezziMarco : RT @TeresaBellanova: La solidarietà mia e di tutta la comunità di @ItaliaViva a @LeoMarongiu, candidato sindaco a #Lanciano, in Abruzzo, pe… -