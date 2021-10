Masters 1000 Indian Wells 2021: uno spento Berrettini cede a Fritz, niente derby con Sinner (Di martedì 12 ottobre 2021) Rimandato a data da destinarsi il primo confronto in carriera a livello Atp tra Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Il numero uno d’Italia è stato infatti sconfitto da Taylor Fritz nel match valido per il terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells. Prestazione opaca da parte del romano, che ha ceduto la battuta in ben quattro occasioni e non ha mai dato l’impressione di poter impensierire il suo avversario. 6-4 6-3 lo score finale, che proietta Fritz agli ottavi contro Sinner. Non ci sono precedenti tra i due. IL TABELLONE IL MONTEPREMI RIVIVI LA DIRETTA CRONACA – Inizio complicato per Berrettini, che manca una palla break nel terzo gioco e improvvisamente si spegne. Fritz piazza ... Leggi su sportface (Di martedì 12 ottobre 2021) Rimandato a data da destinarsi il primo confronto in carriera a livello Atp tra Matteoe Jannik. Il numero uno d’Italia è stato infatti sconfitto da Taylornel match valido per il terzo turno deldi. Prestazione opaca da parte del romano, che ha ceduto la battuta in ben quattro occasioni e non ha mai dato l’impressione di poter impensierire il suo avversario. 6-4 6-3 lo score finale, che proiettaagli ottavi contro. Non ci sono prenti tra i due. IL TABELLONE IL MONTEPREMI RIVIVI LA DIRETTA CRONACA – Inizio complicato per, che manca una palla break nel terzo gioco e improvvisamente si spegne.piazza ...

