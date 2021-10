L’idea di Instagram per spingere gli adolescenti a passare meno tempo sui social (Di martedì 12 ottobre 2021) Nick Clegg, uno dei presidenti di Facebook, ha annunciato la nuova funzione e ha spiegato che ci sarà meno politica nel News Leggi su repubblica (Di martedì 12 ottobre 2021) Nick Clegg, uno dei presidenti di Facebook, ha annunciato la nuova funzione e ha spiegato che ci saràpolitica nel News

Advertising

AvvMennillo : Reposted from @laveritaweb «Non può passare l'idea che quattro facinorosi tengano in scacco le istituzioni». Così,… - LaStampa : L’idea di Instagram per spingere gli adolescenti a passare meno tempo sui social - StraNotizie : L’idea di Instagram per spingere gli adolescenti a passare meno tempo sui social - poivre74 : RT @SouriTrip: Sul mio canale Instagram (souri_trip) trovate qualche idea per viaggiare. ???? L’impulso forte arriva in questi giorni dai… - BBilanShit : RT @SouriTrip: Sul mio canale Instagram (souri_trip) trovate qualche idea per viaggiare. ???? L’impulso forte arriva in questi giorni dai… -

Ultime Notizie dalla rete : L’idea Instagram L’idea di Instagram per spingere gli adolescenti a passare meno tempo sui social La Repubblica