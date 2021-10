L' Ambasciata è il vero tempio della cucina padana

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 12 ottobre 2021) Scrivere di ristoranti? Che volgarità. Io sono un critico liturgico e scrivo di templi. L’è da molti anni il, officiato dai fratelli Tamani secondo il gonzaghesco rito. Ilda Quistello (Mantova) si è trasferito a Villa Bartolomea (na) e sembra la versione gastronomico-terrena del trasporto angelicoSanta Casa da Tersatto a Loreto: cambiare sede affinché nessuno cambi il culto. L’indirizzo è in una zona industriale come per certe compagnie teatrali d’avanguardia, e infatti oltre chel’è teatro. Il corpulento Romano, regista, deus ex machina, voce narrante, se ne sta per gran partecerimonia in sala, vestito di bianco, seduto ...