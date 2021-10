(Di martedì 12 ottobre 2021)davanti alla chiesaBeata Vergine del Rosario, dietro piazza Unità, in occasioneper la festa patronale a. Gli addetti, come si vede anche nel video che ha immortalato la scena, nel tentativo di far entrare lain chiesa l’hanno fattare a terra.LA NOTIZIA

Advertising

enpaonlus : Umbertide, drammatico incidente durante la caccia: colpito da una fucilata, muore 82enne - udine20 : Incidente durante la processione a Trieste: cade la statua della Madonna - - Silvia56997551 : RT @enpaonlus: Umbertide, drammatico incidente durante la caccia: colpito da una fucilata, muore 82enne - helmvergara1 : RT @enpaonlus: Umbertide, drammatico incidente durante la caccia: colpito da una fucilata, muore 82enne - Donatel09064683 : RT @enpaonlus: Umbertide, drammatico incidente durante la caccia: colpito da una fucilata, muore 82enne -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente durante

NEWSAUTO

Non ho altre attività, mi dedico esclusivamente alla politica e, dopo l'che gli è ... a cui ho potuto dare fastidiola mia attività da consigliera. Ma non sto facendo alcun ...un pranzo sul set di Titanic si verificò una vicenda che è ancora avvolta in un alone di ...sono prove che suggeriscano che uno specifico membro della troupe sia il responsabile dell'. ...Incidente davanti alla chiesa della Beata Vergine del Rosario, dietro piazza Unità, in occasione della processione per la festa patronale a Trieste.La dottoressa Sujata Das possiede un Cessna C340 bimotore. New York: Un piccolo aereo di proprietà di un importante cardiologo indiano si è schiantato ...